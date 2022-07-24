شؤون فلسطينية

نقابة مستوردي المركبات بغزة تكشف الأسباب وراء ارتفاع أسعار المركبات بالقطاع

نقابة مستوردي المركبات بغزة تكشف الأسباب وراء ارتفاع أسعار المركبات بالقطاع
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت نقابة مستوردي المركبات بغزة، بيانًا صحفيًا، مساء اليوم، للكشف عن الأسباب التي تقف وراء ارتفاع أسعار المركبات الحديثة، وللرد على الحملة التي أطلقها مجموعة من النشطاء باسم (خليها تصدي).

وأكدت النقابة خلال البيان، أنه لا علاقة لهم بالمركبات القديمة وأسعارها، لافتةً إلى أن النقابة هي مرجعية المستوردين والتجار الذين يعملون بالمركبات الحديثة.

وبشأن ارتفاع أسعار المركبات الحديثة، أوضحت أن السبب وراء ذلك هو الغلاء عالمي الذي بدأ مع بدء جائحة (كورونا) التي كبدت كافة القطاعات الاقتصادية  في العالم الكثير من الخسائر الفادحة.

وفيما يلي نص البيان كما وصل " دنيا الوطن" نسخة عنه:

بيان صحفي صادر عن نقابة مستوردي المركبات

في بيان صحفي أفادت نقابة مستوردي المركبات نتابع عن كثب حالة الإستياء  التي تعم قطاع غزة بما يتعلق بإرتفاع الأسعار على المركبات المستعملة وآخر ردات الفعل هي إطلاق مجموعة من الناشطين حملة تسمى (خليها تصدي).

هنا يجب أن ننوه بأننا في نقابة مستوردي المركبات ليس لنا علاقة بالمركبات القديمة وأسعارها، حيث أن النقابة هي مرجعية المستوردين والتجار الذي يعملون بالمركبات الحديثة.

فيما يتعلق بالغلاء على أسعار المركبات الحديثة المستوردة فإن الغلاء عالمي بدأ مع بدء جائحة كورونا التي كبدت كافة القطاعات الاقتصادية  في العالم الكثير من الخسائر الفادحة وقطاع السيارات أحد المتضررين الرئيسين جراء الجائحة , حيث ان القدرة الإنتاجية لدى المصانع انخفضت بشكل كبير وتم إغلاق الشركات والمصانع بداية الجائحة الأمر الذي أثر بشكل كبير في انخفاض الإنتاج وأحيانا توقف كامل في كثير من المصانع وأيضاً مصانع الشرائح الإلكترونية في حين شهدت الأسواق العالمية زيادة ملحوظة في الطلب بالنسبة لقلة المعروض بالتالي ارتفعت أسعار المركبات بشكل جنوني، ومن جهة أخرى الأوضاع السياسية العالمية جعلت مسارات شحن المركبات عبر البواخر غير مستقرة وغير امنة وقامت شركات الشحن برفع أسعار الشحن دوليا مما زاد التكلفة على المركبة لحظة وصولها للموانئ الإسرائيلية أو ميناء العقبة.

من جانب أخر إن السيارات المستوردة تدفع قيمتها بالكامل عند الشراء وعند الجمارك يوجد دائرة مختصة بالقيم الجمركية المقبولة لديها .

حيث تقدر القيم الجمركية للسيارات الاوروبية التي محركها أقل من ٢٠٠٠ cc  بنسبة ٧٦% جمارك وقيمة مضافة أما السيارات الأسيوية تشكل ٨٦.٥%

أما السيارات الاوروبية التي يتجاوز محركها cc٢٠٠٠  تدفع ١٠٣% والاسيوي يدفع ١١٧.٥%

وعند بيع المركبة حين وصولها للوطن تم فرض ضريبة القيمة المضافة على  السيارات المستوردة  بنسبة ربح (نسبة الربح) قيمتها 11%  وننوه بأن المستورد والتاجر لم يربحوا هذه النسبة واضافة الي ذلك يوجد ضريبة دخل في شقي الوطن على نسبة الربح المفروضة.

أما عن السيارات القديمة فهذا سوق محلي يتم البيع والشراء فية من خلال تجار لاعلاقة للنقابة بهم 

نحن في نقابة المستوردين نراعي ونقدر الظروف التي يمر بها أبناء شعبنا لأننا جزء لا يتجزأ من هذا الشعب ولكن عندما تفرض الأسعار علينا فرضا من المصدر او البلد المصنع فلا حول ولا قوة لنا .

وفي الختام نسأل الله ان يخفف عن شعبنا أحماله وأثقاله وأن تستقر الحالة الاقتصادية ويعم الرخاء على الجميع .

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