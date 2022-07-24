‎المالكي يودّع ممثل سويسرا لدى فلسطين

رام الله - دنيا الوطنودّع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الأحد، رئيس مكتب تمثيل الكونفدرالية السويسرية لدى فلسطين السفير فيكتور فافريكا، لانتهاء مهامه الرسمية.‎وقدّم المالكي شكره للحكومة السويسرية على الدعم الذي تقدمه لدولة فلسطين ومؤسساتها على الصعيد الثنائي أو المتعدد، مبينا أن الدور الذي تلعبه سويسرا بنّاء ومهم مع أطراف دولية عديدة لإحياء المفاوضات وتسوية النزاعات بغية تحقيق السلام والأمن الدوليين.و‎عّبر عن تقديره العميق لجهود فافريكا التي طورت وعززت العلاقات الثنائية، وتَمنى لهَ كل التوفيق والنجاح فيما سيتولى من مهام في المستقبل، آملاً استمرار العلاقات الوطيدة بين البلدين.‎من جانبه، عبر فافريكا عن شكره وتقديره للتعاون والمساعدة التي قدمتها له وزارة الخارجية وقطاعاتها المختلفة لإنجاح مهامه، وتمنى التقدم والازدهار والسلام لفلسطين، مؤكدا إصرار بلاده تقديم الدعم لفلسطين في مختلف المجالات.