نقابة المحامين: تعليق العمل بكافة المحاكم طيلة يوم غدٍ الاثنين

رام الله - دنيا الوطنأصدر مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين، مساء اليوم الأحد، قراراً بتعليق العمل طيلة يوم غدٍ الاثنين أمام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ ودائرة كاتب العدل باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية.وطالب المجلس في بيان نشره على صفحته في موقع (فيسبوك)، كافة الأعضاء المشاركة الفاعلة (بالزي الرسمي/ روب المحاماة) بالاعتصام "السلمي" المقرر إقامته يوم غد الإثنين اعتبارا من الساعة ١١ صباحا وحتى الساعة ١ ظهرا أمام مجلس الوزراء في مدينة رام الله.وشدد على ضرورة الإلتزام بهذه القرارات، مؤكداً في الوقت ذاته أنه سيتم إحالة المخالفين لقرارات مجلس النقابة بتعليق العمل للمجالس التأديبية موقوفين عن العمل.