شؤون فلسطينية

بدران يهاتف عائلتي شهيدي نابلس ويؤكد أنهما قدوة لجيل الشباب

بدران يهاتف عائلتي شهيدي نابلس ويؤكد أنهما قدوة لجيل الشباب
حسام بدران
رام الله - دنيا الوطن
هاتف عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حسام بدران، عائلتي الشهيدين المقاومين محمد بشار عزيزي وعبد الرحمن جمال صبح، واللذين ارتقيا فجر اليوم، بعد اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال استمرت لساعات في البلدة القديمة بنابلس.

 وقدم القيادي بدران التعازي باسم حركة حماس وباسم الشعب الفلسطيني لعائلتي الشهيدين، مؤكدا أنهما تاجٌ على الرؤوس وشرفٌ لأهلهم ولنابلس ولشعبنا الفلسطيني.

 وشدد على أنهم يمثلون قدوات لجيل الشباب في مواجهة الاحتلال، مشيراً إلى أن المواجهات وتحديداً في نابلس، تذكرنا باقتحامات الاحتلال خلال انتفاضة الأقصى.

 وذكر بدران أن شبابنا الفلسطيني وشباب نابلس ما زالوا على العهد، وأن هذا الطريق الوحيد لوصولنا إلى التحرير والخلاص من الاحتلال.

 وتابع: "سائرون ببوصلة المقاومة، وشهداء نابلس ثبتوا هذه البوصلة الموجهة نحو القدس والمسجد الأقصى بدمائهم".

بدورهم، شكر أهالي الشهداء بدران على الاتصال، وعبّروا عن فخرهم بأبنائهم، وقالوا إن الشهداء هم أبناء لكل الشعب الفلسطيني، وأنهم متمسكين بطريق التحرير ومقاومة الاحتلال

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