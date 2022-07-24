قتلى في إطلاق نار بجامعة في الفلبين

















رام الله - دنيا الوطنشهدت جامعة "أتينيو دي مانيلا" في العاصمة الفلبينية، يوم الأحد، إطلاق نار أسفر عن سقوط قتلى.وقتل ثلاثة أشخاص في إطلاق نار بالجامعة وفقما أفاد مسؤولون، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).ووفق مصادر في الشرطة فإن هذه الحادثة النادرة، تبدو عملية اغتيال هدفها محدد.ووقعت الحادثة مع وصول طلاب الحقوق وأفراد عائلاتهم لحضور حفل تخرج كان من المقرر بأن يحضره كبير قضاة المحكمة العليا.وأفادت الشرطة أن مساعدا لفوريغاي وحارس أمن من الجامعة قتلا أيضا، وأضافت أن ابنتها أصيبت بجروح وهي في المستشفى و"حالتها مستقرة".وعلّقت جوي بيلمونت وهي رئيسة بلدية وحدة حكومية محلية وقع إطلاق النار فيها على الحادثة قائلة: "نشعر بالذهول وفجعنا بهذه الحادثة".ونادرا ما تشهد الفلبين عمليات إطلاق نار في المدارس والجامعات رغم قواعدها المتساهلة في حيازة الأسلحة النارية.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قالوا إنها لحادثة إطلاق النار، بينما أظهرت مقاطع أخرى اعتقال شخص مشتبه بارتكابه الجريمة.