النضال الشعبي تنعى شهيدي نابلس



وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة عماد اشتيوي إن حكومة الاحتلال المتطرفة تتحمل المسؤولية الكاملة عن ارهاب الدولة المنظم الذي تقوم به وتصاعد جرائمها، واستباحة الدم الفلسطيني، وعمليات الاقتحامات للمدن الفلسطينية.



وتابع أن "الارهاب المنظم المتمثل بمزيد من القتل والاعتداءات هي جريمة تضاف لسجل جرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا ، والتي تأتي بقرار سياسي لتنفيذ مخطط متطرف تعد له حكومة الاحتلال".



ودعا لتوفير الحماية الدولية الفورية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع حملات التنكيل والقمع من قبل حكومة الاحتلال، ولممارسة الضغوط على دولة الاحتلال لوقف جرائمها.



وطالب بمحاسبة دولة الاحتلال وتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه قضيتنا الفلسطينية وإلزامها بالقانون الدولي والإنساني.









رام الله - دنيا الوطنأدانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في محافظة نابلس الجريمة البشعة التي قامت بها قوات الاحتلال صباح اليوم ، والتي أدت لارتقاء الشهيدين عبود صبح ومحمد العزيزي واصابة 9 اخرين، وتدمير بيوت وحرق ممتلكات، وونعت الجبهة الشهيدين مؤكدة من حق شعبنا مقاومة الاحتلال.