الطيراوي يلتقي المبعوث الياباني لعملية السلام ويطالبه بضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الاحتلال



وشدد على استمرار اليابان في تقديم الدعم الاقتصادي للشعب الفلسطيني وعلى ضرورة الاستمرار بالتنسيق المشترك بين بلاده والقيادة الفلسطينية مؤكدا على صداقة البلدين والشعبين .















رام الله - دنيا الوطناستقبل اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض المنظمات الشعبية في مكتبه مبعوث الحكومة اليابانية لعملية السلام في الشرق الأوسط يسوكاسا ائيمورا وسفير دولة اليابان لدى دولة فلسطين السيد ماسايوكي ماغوشي.حيث وضع الطيراوي المبعوث الياباني لعملية السلام في آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية وخاصة الاعتداءات الإسرائيلية ضد شعبنا الفلسطيني والتي كانت اخرها اغتيال الاحتلال لشابين في مدينة نابلس إضافة الى ما يجري في القدس من انتهاكات يومية ضد شعبنا الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية.وأكد الطيراوي خلال اللقاء بأن حكومة الاحتلال تسعى جاهدة من خلال كل هذه الاعتداءات الممنهجة الى قتل عملية السلام .وطالب الطيراوي المبعوث الياباني لعملية السلام بضرورة ان يتحمل المجتمع الدولي مسئوليته لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدا بأن كل هذه الممارسات الإسرائيلية تأتي في سياق الاعتداء على كل قرارات الشرعية الدولية ما قد ينذر بفوضى عارمة إذا استمرت هذه الاعتداءات ،لأن شعبنا الفلسطيني سيدافع عن حقوقه بكل الوسائل التي كفلته له الشرعية الدولية.كما ثمن الطيراوي الدعم التي تقدمه دولة اليابان للشعب الفلسطيني في بناء مؤسساته واقتصاده وجهودها في دعم إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف مطالبا في الوقت ذاته بتعزيز هذا الدعم وحث كل الدول الأوروبية والدولية للوقوف أمام مسئولياتها في دعم شعبنا الفلسطيني وحريته واستقلاله .بدوره أكد المبعوث الياباني يسوكاسا ائيمورا حرص بلاده على دعم العملية السياسية القائمة على مبدأ حل الدولتين تبعا لقرارات الشرعية الدولية، مؤكدا دعم بلاده لحقوق الشعب الفلسطيني واستعدادها لمزيد من دعم الجهود السياسية الداعمة لعملية السلام.