دولي

لابيد يرسل وفدًا إلى روسيا لمناقشة قرار إغلاق "الوكالة اليهودية"

لابيد يرسل وفدًا إلى روسيا لمناقشة قرار إغلاق "الوكالة اليهودية"
رام الله - دنيا الوطن
أصدر رئيس الحكومة الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الأحد، تعليمات لمفاوضين قانونيين بالاستعداد للذهاب إلى روسيا لإجراء مفاوضات بشأن إغلاق الوكالة اليهودية "سخنوت" في موسكو. 

وقال لابيد، في بيان: إن "الوفد يجب أن ينتهز كل فرصة للحوار، كما يجب مناقشة المشكلة على مستوى دبلوماسي رفيع".

وأضاف، أن إغلاق الوكالة اليهودية في روسيا يحمل مخاطرًا بالتأثير على العلاقات الروسية الإسرائيلية، ومن الضروري بذل كل الإمكانيات لحل هذه المشكلة من خلال الحوار.

وأصدرت وزارة العدل الروسية، يوم الخميس في 21 تموز/ يوليو، طلبًا رسميًا بإغلاق وتصفية الوكالة اليهودية "سخنوت".

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