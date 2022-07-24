في مجال التعلم العميق.. حصول أكاديمي من الجامعة الإسلامية على اعتماد شركة جوجل

رام الله - دنيا الوطنحصل الدكتور إياد الأغا- رئيس قسم التدريب والعلاقات الخارجية بكلية تكنولوجيا المعلومات في الجامعة الإسلامية على اعتماد شركة جوجل في مجال التعلم العميق google Tensorflow Certification""، وبهذا يكون الأول والوحيد الذي يحقق هذا الإنجاز على مستوى فلسطين.وقال الدكتور الأغا :"أن الإنجاز جاء بعد تحضير ودراسة لعام كامل في مجال التعلم العميق وهو أحدث تقنيات تعليم الآلة وأساس ثورة الذكاء الاصطناعي الحديثة"، وأشار إلى أن الاعتماد يتطلب الحصول عليه اجتياز اختبار عملي لمدة (5) ساعات متواصلة معد ومراقب من شركة جوجل، ومطلوب خلال هذا الاختبار برمجة (5) أنظمة تعلم عميق باستخدام python وTensorFlow في مواضيع مختلفة منها Regression – Computer vision – Time series forecasting- Text classification- Text generation – Transfer learning- Feature engineering.وأوضح الدكتور الأغا أنه يجب بناء جميع النماذج بشكل صحيح ويتم الرسوب في الاختبار كاملاً في حال فشل أي من النماذج الخمسة، وبين أنه يبلغ عدد الحاصلين على هذه الشهادة المرموقة حوالي (4000) شخص حول العالم، وسيتم إضافة بياناته على الخريطة خلال أسبوعين.ولفت الدكتور الأغا إلى أنه حقق إنجاز آخر في مجال التعلم العميق من خلال إعداد(3)أوراق بحثية في مواضيع متقدمة ومختلفة في مجال التعلم العميق، تم نشر اثنتين من هذه الأوراق في مجلة دولية مرموقة هي IEEE Access والمصنفة Q1 في SCOPUS ومعامل تأثيرها impact factor =3.47. البحث الثالث مازال قيد التحكيم لدى مجلة أخرى مصنفة Q1 كذلك.ومن الجدير ذكره، أن الدكتور الأغا حقق إنجازات متفرقة خلال العام المنصرم هي المساهمة في برمجة الشبكة الفلسطينية للبحث العلمي والمكتبات الممولة من إراسموس بلس ضمن مشروع Palib، وبرمجة خدمة OAI-PMH للشبكة بشكل كامل، وتوفير الكود المصدري لها بشكل مفتوح من خلال حسابه على GitHub، بالإضافة لربط المستودع الرقمي للجامعة الإسلامية بالبوابة البحثية أوتوماتيكيًا، ونشر بحث مشترك في مجلة كلية الهندسة بالجامعة الإسلامية، ورئاسة المؤتمر الفلسطيني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالاتPICICT 2021 ، فضلًا عن الاستمرار بالعمل في مهام استشارية وتدريبية مع مؤسسات وحاضنات تكنولوجيا مختلفة من أهمها NGO Development Center، GGateway، MAAN Development Center، ACTED.