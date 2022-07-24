اشتية يُطلع المدير العام للتعاون الدولي الإيطالي على آخر التطورات السياسية

رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس الوزراء الفلسطيني، د.محمد اشتية مع المدير العام للتعاون الدولي في وزارة الخارجية الإيطالية فابيو كاسيزي، التعاون المشترك والوضع السياسي، بحضور مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي لوكا مايسربور، والقنصل الإيطالي العام في فلسطين جوسيبي فيديلي، وذلك اليوم الأحد في مكتبه في رام الله.ووضع رئيس الوزراء الضيف في صورة الوضع السياسي العام في ظل انسداد الأفق السياسي، وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، وآخرها جريمة جيش الاحتلال في نابلس فجر اليوم التي ارتقى إثرها شهيدين اثنين، وأصيب آخرون.وقال اشتية: "نشترك مع إيطاليا باحترام القانون الدولي والقرارات الأممية، والإيمان بحل الدولتين"، وطالب إيطاليا بالاعتراف بفلسطين من أجل تحريك العملية السياسية وإنقاذ حل الدولتين الذي تدمره إسرائيل بشكل ممنهج عبر إجراءاتها.كما بحث اشتية مع كاسيزي تعزيز التعاون وتنفيذ المشاريع التنموية بما يتماشى مع خطة التنمية الوطنية، مشيرا إلى أهمية دعم برامج تمكين الشباب وخلق فرص عمل لهم، إلى جانب العديد من القطاعات الأخرى، مثمنا الدعم الذي تقدمه إيطاليا من برامج ومشاريع تغطي كل الأراضي الفلسطينية في مختلف القطاعات الصحة والسياحة والتشغيل ودعم القطاع الخاص.