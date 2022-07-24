وزير العمل يبحث مع مدير عام التعاون الدولي في الخارجية الإيطالية أوجه التعاون الثنائي

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير العمل د. نصري أبو جيش مع الوزير المفوض فابيو كاسس الوزيرالمفوض مديرالتعاون الدولي في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، والوفد المرافق له أوجه التعاون الثنائي القائم والمستقبلي في مجال دعم التشغيل وريادة الأعمال والسلامة والصحة المهنية والتدريب المهني في فلسطين.جاء ذلك بحضور، جوسيبي فيديلي القنصل العام الإيطالي في القدس، ولوكاميستربيري مديرالوكالة الإيطالية للتعاون التنموي في إيطاليا، وغوغليلمو جيوردانو رئيس الوكالة الإيطاليةللتعاون التنموي في إيطاليا، ومحمد مصلح قطاع التنمية الاقتصادية في الوكالة، والوكيل يوسف الترك رئيس هيئة العمل التعاوني، وعبد الكريم دراغمة الوكيل المساعد لسياسات قطاع العمل، ورامي مهداوي المديرالتنفيذي للصندوق الفلسطيني للتشغيل، وهاني الشنطي مديرعام التعاون الدولي والمشاريع.وأعرب أبو جيش عن شكره للحكومة الإيطاليةومواقفها السياسية الداعمة لفلسطين وشعبها وقضيته العادلة وحقه في تقرير المصيروحل الدولتين، داعياً إيطاليا والدول الأوروبية الأخرى الاعتراف بدولة فلسطين،وكذلك لما تقدمه لدعم فني وتطويري لفلسطين في مختلف المجالات، وخاصة في مجالاتالعمل والتعاونيات .كما استعرض الوزيرالتدخلات والمشاريع القائمة والمستقبلية في مجال العمل ما بين الجانب الإيطالي من خلال الوكالةالإيطالية للتعاون التنموي، الشريكالاستراتيجي، ووزارة العمل والصندوق الفلسطيني للتشغيل وهيئة العمل التعاوني، وأهميتها في خلق فرص عمل للشياب والنساء في فلسطين وخاصة تشغيل النساءفي المناطق المهمشة والاغوار.وتحدث أبو جيش حول إطلاقا لاستراتيجية الوطنية للتشغيل للاعوام 2021-2025 والتي من شأنها خلق فرص عمل للشبابوالنساء وخفض معدلات البطالة وتمكين الشباب والنساء اقتصادياً من خلال تطوير سياسات وبرامج تتواءم مع متطلبات سوق العمل، مشيراً لعقد اجتماع "لدعم التشغيل" في العاصمة الأردنية عمانلحشد الدعم الدولي لتنفيذ الاستراتيجية، داعياً إيطاليا للمشاركة في هذا الاجتماع الهام وتقديم المزيد من الدعم للمشاريع التي ستنتج عن هذه الاستراتيجية للسنوات الثلاث القادمة .من جانبه أبدى فابيو إستعداده مبدئياً، تقديم المزيد من الدعم لمختلف المشاريع كنوع من الشراكةفي مجالات التعاونيات والتدريب المهني والتشغيل، وخاصة تشغيل النساء في المناطق المهمشة، وفقاً للأولويات التي تحددها الوزارة.