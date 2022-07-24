الاحتلال يمنع شقيق الأسير زكريا زبيدي من زيارته

رام الله - دنيا الوطنمنعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شقيق الأسير زكريا زبيدي من زيارته في معتقل أيالون.وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن سلطات الاحتلال منعت الأسير المحرر يحي زبيدي من مخيم جنين من زيارة شقيقه الأسير زكريا رغم حصوله على تصريح زيارة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأضافت، أن محامي الهيئة فواز شلودي زار الاسير زكريا للاطلاع على ظروفه الاعتقالية، حيث افاد بأن وضعه الصحي مستقر وأنه يقوم بإرجاع وجبات الطعام تضامنا مع الاسرى المضربين عن الطعام