بالأسماء.. الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، آلية سفر المواطنين عبر معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة، ليوم غدٍ الاثنين.وأكدت الهيئة في تصريح نشرته على موقع الوزارة الالكتروني، أن السفر سيكون للمتبقين من الحافلة الثانية والثالثة حتى الرقم (100) من كشف (2022/28)، والحافلة الثانية فقط من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/28).وشددت الهيئة، على ضرورة تواجد المسافرين، في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، والتزام كل مسافر بموعد سفره، مؤكدة أنها غير عن حضور أي مسافر في غير موعده.وأكدت الهيئة، أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، مطالبة كل مسافر إحضار بطاقة الهوية الخاصة به.وطالبت الهيئة، بتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.