"الخارجية" تدين استمرار فرض الحصار على قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، الحصار المفروض على قطاع غزة وعمليات إطلاق النار المتواصلة ضد المزارعين ورعاة الأغنام، واستهداف الصيادين ومراكبهم والاجتياحات المتواصلة لأطراف القطاع.وأكدت الوزارة أن "فلسطين ومواطنيها تحت نار الاحتلال بشكل دائم في حرب إسرائيلية رسمية مفتوحة ضد الوجود الفلسطيني في أرض الوطن، تطال جميع مناحي ومستويات حياة الفلسطيني".وأضافت أن الهدف واحد ومتواصل عبر المراحل كافة من أجل استكمال حلقات ضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفصلها بالكامل عن قطاع غزة، وتنفيذ خارطة مصالح إسرائيل الاستعمارية على حساب أرض وحدود دولة فلسطين.