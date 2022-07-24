عياش: زيارة الرئيس عباس الناجحة لرومانيا عززت علاقات الصداقة بين البلدين

تكللت زيارة الرئيس محمود عباس والوفد المرافق له إلى رومانيا نجاحا كبيرا وقفزة نوعية في تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين والتعاون بينهما.



وتقدم الدكتور عياش والذى استقبله الرئيس عباس في العاصمة

بوخارست بالشكر الجزيل الى الرئيس الرومانى والحكومة الرومانية على هذا الاستقبال المميز وكرم الضيافة.



وأكد عياش أن زيارة الرئيس الناجحة لرومانيا عززت علاقات الصداقة بين البلدين الشقيقين، مثمنا دعم رومانيا السياسي والاقتصادي لفلسطين



وقدم عياش كذلك شكره لمواقف الرئيس الروماني الثابتة لدعم قضية السلام في المنطقة، وحق شعبنا في الحرية والاستقلال.



وأثنى عياش على الدور الكبير الذي قامت به سفارة دولة فلسطين في رومانيا ممثلة بالسفير عصام مصالحه وطاقم السفارة على التحضير المميز لهذه الزيارة.

رام الله - دنيا الوطن