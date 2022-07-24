اشتية: لا سلام ولا استقرار في المنطقة دون حل القضية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الأحد، في مكتبه برام الله، المبعوث الياباني الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تسوكاسا ايمور، بحضور سفير اليابان لدى فلسطين ماسايوكي ماغوشي.وجدد رئيس الوزراء تأكيده على أن لا سلام ولا استقرار في المنطقة دون حل القضية الفلسطينية، مطالباً المجتمع الدولي القيام بخطوات جدية للحفاظ على حل الدولتين في ظل التدمير الممنهج من قبل إسرائيل.وشدد اشتية على وجود فراغ سياسي قائم بحاجة الى ملء من خلال بلورة مبادرة سلام دولية، ترتكز على الشرعية والقانون الدولي لتحقيق حل الدولتين وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية.كما طالب رئيس الوزراء بالضغط على إسرائيل لوقف كافة إجراءاتها المتمثلة بالتوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي، والاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية والقتل والاعتقال وتدمير الممتلكات، الأمر الذي يزيد من حدة توتر الأوضاع.وقدم اشتية تعازيه الحارة بوفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، معتبراً أن وفاته خسارة كبير لليابان والمجتمع الدولي وفلسطين.وثمن اشتية الدعم الياباني السياسي والمالي المستمر لفلسطين منذ تأسيس السلطة الوطنية في العديد من القطاعات.