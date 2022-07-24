مجدلاني يدعو فصائل منظمة التحرير للحوار في ضوء التطورات الراهنة

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني على أهمية تفعيل مؤسسات منظمة التحرير وانتظام اجتماعات لجنتها التنفيذية التي تمثل القيادة الفعلية للشعب الفلسطيني.ودعا مجدلاني لحوار ما بين مكونات فصائل المنظمة للاتفاق على إستراتيجية وطنية سياسية في ضوء التطورات الراهنة، تفتح الطريق أمام حوار وطني شامل.وأضاف خلال مداخلته أمام جلسة المجلس الوطني الفلسطيني الخاصة التي عقدها اليوم بحضور أعضاءه في الضفة الغربية والقدس وعبر تقنية (زووم) مع قطاع غزة والساحات الخارجية في الذكرى المئوية لإعلان صك الانتداب البريطاني على وطننا فلسطين، والذي أصدرته عصبة الأمم في 24 تموز/ يوليو 1922، أن العالم أجمع مطالب اليوم بإحقاق الحق الفلسطيني وبدعم نضاله المشروع لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.وشدد مجدلاني على أهمية تطوير آليات المسار القانوني وإضافة تحمل الأمم المتحدة لمسؤوليتها السياسية والقانونية عن صك الانتداب والاعتراف بدولة فلسطين وحق شعبنا بتقرير المصير، داعيًا لتفعيل المقاومة الشعبية لفضح جرائم الاحتلال وعنصريته.ونوهت لضرورة تشكيل جبهة عربية لمواجهة التطبيع، وجبهة دولية لوسم إسرائيل كدولة ميز عنصري لعزلها ومحاسبتها.كما جدد مجدلاني، التأكيد أنه لا رهان على الموقف الامريكي الذي يوفر الدعم والغطاء الدولي لدولة الاحتلال، فصباح هذا اليوم ارتكب الاحتلال جريمة بشعة أدت إلى ارتقاء شهيدين في مدينة نابلس وهي ضمن سياسة الإعدام الميداني بدم بارد التي تقوم بها قوات الاحتلال وسط صمت دولي متواصل، مضيفا أنه أيضا لا رهان على وجود شريك إسرائيلي لصنع السلام معه.