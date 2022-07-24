شؤون فلسطينية

تيسير خالد يزور دكتور ناصر الدين الشاعر في المستشفى‎‎‎‎

تيسير خالد يزور دكتور ناصر الدين الشاعر في المستشفى‎‎‎‎
جانب من الزيارة
رام الله - دنيا الوطن
زار عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تيسير خالد، بزيارة الدكتور ناصر الدين الشاعر في مستشفى جامعة النجاح الوطنية وتمنى له الشفاء العاجل والسلامة وموفور الصحة والعافية بعد "الاعتداء الآثم الذي تعرض له على أيدي فئة ضالة خارجة على القانون وتشيع في المنطقة حالة من الفلتنان الأمني باتت تهدد على نحو خطير وغير مسبوق السلم الاهلي".

وعبّر خالد في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، عن تقديره لروح المسؤولية العالية التي يتحلى بها الدكتور الشاعر وأكد له باسم اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وأمينها العام نايف حواتمة عن الإدانة الكاملة للاعتداء الآثم، الذي تعرض له ودعا في الوقت نفسه الأجهزة الأمنية الى تحمل مسؤولياتها بكل حزم ونزاهة والقاء القبض على الفئة الضالة وتقديم أولئك الذين ارتكبوا هذا الفعل الاجرامي الى العدالة في اسرع وقت ممكن درءاً للفتنة النائمة وصونا للسلم الأهلي ، الذي باتت مثل هذه الممارسات تهدده على نحو ينذر بعواقب وخيمة.

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