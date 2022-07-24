الجهاد تنعى شهيدَي نابلس وتؤكد على استمرار جذوة المقاومة





وأكدت الحركة في بيان صحفي أن جذوة المقاومة ستبقى مستمرة تزلزل أمن الاحتلال وتتصدى لقواته "الإرهابية" بكل قوة وعنفوان.





وأشاد البيان ببسالة كتيبة نابلس، وكل "المقاومين الأبطال" في جبل النار، الذين جسدوا كل معاني البطولة، مبينا أن الشعب المعطاء سيحفظ هذه الدماء، وسيكمل مسيرة الشهداء حتى النصر والتحرير.





ودعت الجهاد الإسلامي جماهير الشعب الفلسطيني للالتفاف حول المقاومين الذين يدافعون بكل ما أوتوا من قوة عن أرضنا وكرامتنا، وتوفير كل سبل الدعم والحماية ومقومات الصمود في وجه الاحتلال من أجل القيام بواجبهم الجهادي الأصيل.





وقدمت الحركة خالص التعزية والمباركة من عوائل الشهداء الأبطال، سائلة الله أن يجعل دمهم المبارك، ذخراً ونصراً لشعبنا الصابر حتى تحرير الأرض كاملة.



رام الله - دنيا الوطننعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين شهيدَي نابلس محمد بشارعزيزي (25 عاماً)، وعبد الرحمن جمال صبح (28 عاماً) اللذين ارتقيا في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة القديمة فجر اليوم الأحد.