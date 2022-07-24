شؤون فلسطينية

الهلال الأحمر: ما تقوم به نقابة موظفي الإسعاف والطوارئ "تجاوز خطير لمبادئ الجمعية"

الهلال الأحمر: ما تقوم به نقابة موظفي الإسعاف والطوارئ "تجاوز خطير لمبادئ الجمعية"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت إدارة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، بياناً، أكدت من خلاله مرة أخرى، على أن ما تقوم به نقابة موظفي الإسعاف والطوارئ في الجمعية، يعتبر تجاوزاً خطيراً لمبادئ الجمعية ورسالتها الإنسانية.

وقالت في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "حالة الفوضى والاستفزاز من قبل المعتصمين داخل مكاتب الجمعية هو تصرف غير مقبول، هدفه الإساءة إلى سمعة الجمعية ومكانتها، وإن هناك أيادي خارجية معنية بالإساءة إلى الجمعية وخدماتها الإسعافية".

وأضافت: أن إدارة الجمعية، وبشهادة من وسطاء موظفي الإسعاف، ومن خارج  الجمعية، قد وافقت على جميع المتطلبات التي لا تتعارض مع قانون العمل ومع الاتفاقيات المبرمة سابقاً، إلا أن النقابة بهذا الاعتصام، قد جعلت الإسعاف بمجمله رهينة لقضية شخص واحد مفصول ثلاث مرات، على خلفية تجاوزات إدارية ومالية متكررة.

وتابعت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني: بأنها حريصة كل الحرص، على أن تستمر خدمة الإسعاف والطوارئ لشعبنا الصامد، و"لن نسمح بأن يؤدي عصيان هذه المجموعة إلى أي ضرر أو تهديد لحياة المواطن الفلسطيني، مع العلم بأن غالبية مراكز الإسعاف التابعة للجمعية ملتزمة بتقديم الخدمات الإسعافية وهي دائماً على أهبة الاستعداد لأي طارئ".

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