شؤون فلسطينية

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس والعاهل الأردني في عمّان

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس والعاهل الأردني في عمّان
الرئيس عباس والعاهل الأردني عبد الله الثاني
رام الله - دنيا الوطن
اجتمع الرئيس محمود عباس، اليوم الأحد، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، في العاصمة الأردنية عمان.

وأطلع الرئيس عباس ملك الأردن، خلال اجتماع ثنائي على آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتحديات التي تواجه شعبنا جراء استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وبحث الرئيس، والعاهل الأردني، العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة بين البلدين الشقيقين، وآخر التطورات السياسية في المنطقة.

وجرى خلال اللقاء بحث زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة، ونتائج قمة جدة التي أكدت مركزية القضية الفلسطينية وضرورة حلها وفق قرارات الشرعية الدولية.

واتفق الرئيس عباس وملك الأردن على استمرار التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وشكر الرئيس عباس الملك عبد الله الثاني، على مواقفه الثابتة والداعمة لحقوق شعبنا وقضيته العادلة في المحافل الدولية كافة.

من جانبه، أكد الملك عبد الله الثاني، موقف المملكة الأردنية الهاشمية الثابت تجاه القضية الفلسطينية، والداعم للأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة.

وتلا الاجتماع الثنائي بين الرئيس عباس والعاهل الأردني، اجتماع موسع، انضم إليه وفدا البلدين، وضم الوفد الفلسطيني: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ومدير جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى الأردن عطا الله خيري.

وعن الجانب الأردني، رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية أيمن الصفدي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني.

وبعدها، أقام ملك الأردن مأدبة غداء على شرف سيادته، والوفد المرافق له.

ووصل الرئيس عباس، ظهر اليوم إلى قصر الحسينية، في العاصمة الأردنية عمان، وكان باستقباله الملك عبد الله الثاني.

واستعرض الرئيس عباس حرس الشرف الذي اصطف لتحيته، حيث عزف النشيد الوطني الفلسطيني والسلام الملكي الأردني

أخبار ذات صلة

الهباش: جريمة الاحتلال في نابلس تؤكد وجوب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

الهباش: جريمة الاحتلال في نابلس تؤكد وجوب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

الصحة: لم نسجل أية إصابة بـ &#34;جدري القرود&#34; ..و(كورونا) تحت السيطرة

الصحة: لم نسجل أية إصابة بـ "جدري القرود" ..و(كورونا) تحت السيطرة

الرئيس عباس يتوجه إلى عمان للقاء العاهل الأردني

الرئيس عباس يتوجه إلى عمان للقاء العاهل الأردني

جيش الاحتلال يزعم إحباط محاولة تهريب عند الحدود المصرية

جيش الاحتلال يزعم إحباط محاولة تهريب عند الحدود المصرية

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

رئيس الوزراء يدين جريمة الاحتلال في مدينة نابلس

رئيس الوزراء يدين جريمة الاحتلال في مدينة نابلس

رضوان: شباب الضفة أوصلوا رسالة واضحة أن المقاومة في الضفة في تصاعد ولن تتوقف

رضوان: شباب الضفة أوصلوا رسالة واضحة أن المقاومة في الضفة في تصاعد ولن تتوقف

سلامة معروف يتحدث عن رواتب موظفي غزة والأزمة المالية وأسعار الوقود

سلامة معروف يتحدث عن رواتب موظفي غزة والأزمة المالية وأسعار الوقود

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الهباش: جريمة الاحتلال في نابلس تؤكد وجوب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

الهباش: جريمة الاحتلال في نابلس تؤكد وجوب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

الرئيس عباس يتوجه إلى عمان للقاء العاهل الأردني

الرئيس عباس يتوجه إلى عمان للقاء العاهل الأردني

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

رضوان: شباب الضفة أوصلوا رسالة واضحة أن المقاومة في الضفة في تصاعد ولن تتوقف

رضوان: شباب الضفة أوصلوا رسالة واضحة أن المقاومة في الضفة في تصاعد ولن تتوقف

&#34;الديمقراطية&#34; تنعى شهيدي نابلس وتدعو لتصعيد المقاومة وإدامة الاشتباك مع الاحتلال

"الديمقراطية" تنعى شهيدي نابلس وتدعو لتصعيد المقاومة وإدامة الاشتباك مع الاحتلال

المفتي العام يدين جريمة إطلاق النار على الدكتور ناصر الدين الشاعر

المفتي العام يدين جريمة إطلاق النار على الدكتور ناصر الدين الشاعر

&#34;المقاومة الشعبية&#34; تدعو لتصعيد العمل المقاوم في الضفة الغربية

"المقاومة الشعبية" تدعو لتصعيد العمل المقاوم في الضفة الغربية

وزارة شؤون المرأة تصدر بياناً حول اعتماد قرارين لصالح دولة فلسطين

وزارة شؤون المرأة تصدر بياناً حول اعتماد قرارين لصالح دولة فلسطين

منوعات

بصورة نادرة.. يسرا مع والدتها قبل أكثر من 65 عامًا

بصورة نادرة.. يسرا مع والدتها قبل أكثر من 65 عامًا

أسعار خيالية لتذاكر حفل هيفاء وهبي في مصر..تعرّف عليها

أسعار خيالية لتذاكر حفل هيفاء وهبي في مصر..تعرّف عليها

إلهام شاهين في صورة مثيرة للجدل!

إلهام شاهين في صورة مثيرة للجدل!

شاهد: زوجة مطرب المهرجانات حمو بيكا تلفت الأنظار

شاهد: زوجة مطرب المهرجانات حمو بيكا تلفت الأنظار

الموسيقار هاني شنودة رفض العزف خلف أم كلثوم..ويتمنى العمل مع ويجز

الموسيقار هاني شنودة رفض العزف خلف أم كلثوم..ويتمنى العمل مع ويجز

لماذا غاب عادل إمام عن حفل زفاف ابنة شقيقه؟

لماذا غاب عادل إمام عن حفل زفاف ابنة شقيقه؟

من جديد شيرين تثير الجدل بحملها في أحدث صورة لها

من جديد شيرين تثير الجدل بحملها في أحدث صورة لها

أمر غريب جعل مايك تايسون يتوقع وفاته..فما هو؟

أمر غريب جعل مايك تايسون يتوقع وفاته..فما هو؟

اتهمه بشراء المشاهدات..عمرو مصطفى في أقوى هجوم ضد هذا الفنان

اتهمه بشراء المشاهدات..عمرو مصطفى في أقوى هجوم ضد هذا الفنان

في إطلالة جريئة..نوال الزغبي تثير الجدل بفستانها

في إطلالة جريئة..نوال الزغبي تثير الجدل بفستانها

عربي

ملك الأردن: تنسيق وتعاون عربي مكثف في المرحلة المقبلة

ملك الأردن: تنسيق وتعاون عربي مكثف في المرحلة المقبلة

الاستحقاق الرئاسي في لبنان يعمق التباعد بين الأقطاب المسيحيين

الاستحقاق الرئاسي في لبنان يعمق التباعد بين الأقطاب المسيحيين

محمد بن زايد يجري مباحثات هاتفية مع أردوغان

محمد بن زايد يجري مباحثات هاتفية مع أردوغان

لافروف يجري محادثات مع القيادة المصرية في القاهرة

لافروف يجري محادثات مع القيادة المصرية في القاهرة