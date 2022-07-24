دولي

الصحة الإسرائيلية تعلن الشروع بحملة تطعيم ضد (جدري القرود)

الصحة الإسرائيلية تعلن الشروع بحملة تطعيم ضد (جدري القرود)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أنها ستشرع بتطعيم الإسرائيليين ضد (جدري القرود)، في أقرب وقت.

وذكر موقع (والا) الإسرائيلي أن قرار تطعيم الإسرائيليين جاء  بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ جراء تفشي الفيروس المتواجد حاليًا في أوروبا.

وكشف الموقع الإسرائيلي، فإنه سيصل حوالي 5000 لقاح إلى إسرائيل خلال الأسبوع، وسيصل 5000 أخرى من اللقاح في وقت لاحق.

وبحسب الموقع فقد  قررت "اسرائيل" اتخاذ هذه الخطوة بعد أن سجلت 72 دولة أكثر من 15300 إصابة (بجدري القرود) طبقًا للأرقام المراكز الأمريكية من أجل مكافحة الأمراض والوقاية منها حتى تاريخ 20 تموز/ يوليو.

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