الصحة: لم نسجل أية إصابة بـ "جدري القرود" ..و(كورونا) تحت السيطرة

في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية:

رام الله - دنيا الوطنأكد طارق حواش، مدير صحة أريحا، أن فلسطين لم تُسجل حتى اللحظة أي مصاب بمرض "جدري القرود"، وذلك عقب إعلان منظمة الصحة العالمية لحالة الطوارئ على خلفية تفشي هذا المرض.وأضافأن "الصحة" على أهبة الاستعداد، وأنه سيكون هناك تعليمات وبروتوكولات في حال تم الإعلان عن أي إصابة بهذا المرض.وحول تفشي فيروس (كورونا)، أكد أن الأمور ما زالت تحت السيطرة، وأن الموجة السادسة منها سريعة الانتشار واعراضها أشد من الموجة الخامسة.ولفت إلى أنه بالرغم من ارتفاع أعداد المصابين بـ (كورونا) إلا أن الأمور حتى اللحظة تحت السيطرة خاصةً بالنسبة لأعداد الإدخالات للمستشفيات.