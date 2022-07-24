الرئيس عباس يتوجه إلى عمان للقاء العاهل الأردني

رام الله - دنيا الوطنيتوجه رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأحد، إلى العاصمة الأردنية عمان للقاء أخيه الملك عبد الله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.وكان الرئيس عباس وصل الاثنين، إلى العاصمة الرومانية، بوخارست، في زيارة تستمر يومين، ضمن جولة أوروبية تشمل فرنسا.وقالت الرئاسة الفلسطينية أن الزيارة تأتي "تتويجا للعلاقات الثنائية بين البلدين، والبحث في سبل تعزيزها في المجالات كافة"، موضحة أنه سيتم توقيع "اتفاقيتي تعاون في العمل الأكاديمي، ومكافحة الجريمة المنظّمة".