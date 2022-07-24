شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يزعم إحباط محاولة تهريب عند الحدود المصرية

جيش الاحتلال يزعم إحباط محاولة تهريب عند الحدود المصرية
جانب من إحراق المركب على الحدود المصرية
رام الله - دنيا الوطن
زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال، اليوم الأحد، أن قوات البحرية أحبطت محاولة تهريب في ساعات الليل عند الحدود المصرية.

وأضاف أن "قارباً فلسطينياً خرج من مصر باتجاه قطاع غزة، وخرق منطقة الصيد المسموح بها في جنوب القطاع".

وتابع المتحدث بأن البحرية قامت بتحذير الأشخاص الذين تواجدوا على متن القارب عبر مكبرات الصوت، وعندما لم يستجيبوا أطلق الجنود النار نحو القارب، وقام المشتبه بهم بالسباحة نحو شواطئ القطاع".

وادعى  بأنه تم العثور على متن القارب على عتاد مخصص لحركة حماس.

وكان نقيب الصيادين نزار عياش، أفاد بأن زوارق الاحتلال الإسرائيلي قامت بإطلاق نار على مركب صيد صغير "حسكه" يعود للمواطن كرم أبو سليم والتي كان على متنها برفقة عامله جهاد مطر وهما من دير البلح وسط القطاع. 

وقال عياش في تصريح لـ "دنيا الوطن": إن "زوارق الاحتلال قامت بإطلاق النار مباشرة على الصيادين، مما أدى إلى نزولهما المركب ومغادرة البحر سباحًة نحو الشاطئ". 

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