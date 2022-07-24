رضوان: شباب الضفة أوصلوا رسالة واضحة أن المقاومة في الضفة في تصاعد ولن تتوقف

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة (حماس) إسماعيل رضوان أن شباب الضفة أوصلوا رسالة واضحة أن المقاومة في الضفة في تصاعد ولن تتوقف، مشيراً إلى أن غزة ونابلس صنوان لا يفترقان على درب المقاومة والشهادة.وقال رضوان في تصريحات إذاعية: إن " الضفة تشهد تصاعداً كبيراً في المقاومة خلال الفترة الأخيرة، ويأتي ذلك بالرغم من اللقاءات الأمنية المستمرة والدعم الأمريكي بعد زيارة بايدن للكيان".وأضاف: الضفة المحتلة كانت ومازالت وستبقى خزان الثورة، ومدنها ستكون عصية على المحتل والمقاومة ستظل مستمرة، مؤكداً أن لا صوت يعلو فوق صوت المقاومة والجهاد على أرض فلسطين.وشدد رضوان على أن "خيار المقاومة هو الخيار الأمثل لتحرير الأرض الفلسطينية من دنس المحتل الغاصب".ودعا القيادي في حماس الشباب الثائر في جنين ونابلس والقدس لتصعيد المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني، موجهاً تحية لكل أبطال نابلس الذين واجهوا المحتل بسلاحهم ودافعوا عن أرضهم.