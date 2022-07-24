شؤون فلسطينية

سلامة معروف يتحدث عن رواتب موظفي غزة والأزمة المالية وأسعار الوقود

سلامة معروف يتحدث عن رواتب موظفي غزة والأزمة المالية وأسعار الوقود
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، سلامة معروف، إنه لا يوجد قرار واضح فيما يخص طبيعة التعامل مع دفعة الراتب، مشيراً إلى أن الحكومة تجتهد لـ "اتخاذ القرار الأنسب والأقل ضرراً وتأثيراً على الموظفين". 

وأضاف في تصريح لإذاعة (الأقصى)، أن الحكومة مع بداية أزمة الغلاء العالمي اضطرت كنتيجة طبيعية  لتحمل فروق السعر على المحروقات وعدم تحميلها على المواطن.

وتابع معروف: أن هناك إجراءات قامت بها وزارة المالية للحد من قيمة النفقات كمحاولة للخروج من الأزمة الطارئة، ونأمل ألا تطول هذه الأزمة ونتعافى سريعا من تبعاتها.

وتوقع رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، مع بداية الشهر القادم أن تشهد أسعار المحروقات انخفاضاً والذي سينعكس على قدرة سلطة الطاقة بالتدخل والتعامل وفق الاتفاق السابق لضبط أسعار كهرباء المولدات بالحد المقبول للمواطن.

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