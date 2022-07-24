المفتي العام يدين جريمة إطلاق النار على الدكتور ناصر الدين الشاعر





وعبر حسين عن ألمه وشجبه الشديدين باسمه ومفتي المحافظات وأعضاء مجلس الإفتاء الأعلى وأسرة دار الإفتاء الفلسطينية كافة لهذه الجريمة البشعة، التي تتنافى مع مبادئ ديننا الحنيف والقيم الأخلاقية النبيلة.





وأكد على أن استهداف حياة الأبرياء جرائم يندى لها الجبين، وتغضب رب العالمين، وهي خارجة عن قيم مجتمعنا، وعادات شعبنا وتقاليده وأخلاقه، مطالباً بتقديم مقترفيها إلى العدالة بأسرع وقتٍ ممكن، مع التحذير من تكرار مثل هذه الجريمة الخطيرة على المجتمع الفلسطيني، وداعياً إلى رصّ الصفوف لمواجهة الفتن، ووأدها في مخدعها.



رام الله - دنيا الوطنأدان الشيخ محمد حسين - المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية/ خطيب المسجد الأقصى المبارك- جريمة إطلاق النار الآثم التي تعرض لها الدكتور ناصر الدين الشاعر.