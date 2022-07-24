"المقاومة الشعبية" تدعو لتصعيد العمل المقاوم في الضفة الغربية





وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "ننعي بكل فخر واعتزاز شهداء نابلس البطولة الشهيد الفارس محمد العزيزي والشهيد الفارس عبد الرحمن جمال صبح الذين ارتقوا على أرض نابلس جبل النار في اشتباك ومواجهة مشرفة مع جنود الاحتلال، في ظل المؤامرة التي تحاك ضد قضيتنا، ويراد لها أن تنجر الى فتنة داخلية من قبل أعوان الاحتلال".



وشددت على أن "دماء الشهداء الزكية، لهي أبلغ رسالة للضفة الغربية جمعاء، أن أحرار شعبنا الفلسطيني يواصلون طريقهم نحو فلسطين، ويردون بالدم على عمليات التنسيق الأمني، والاستيطان والتغول ضد الأرض الفلسطينية".



ودعت حركة المقاومة الشعبية، لتصعيد العمل المقاوم في الضفة الغربية وإشعال الأرض من تحت أقدام الاحتلال ودحره عن أرضنا الحرة وتحقيق تطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين بياناً بعد استشهاد شابين برصاص الاحتلال في البلدة القديمة في نابلس.