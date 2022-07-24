"المرور" بغزة تنشر حالة الطرق على كافة المحاور والمفترقات

رام الله - دنيا الوطننشرت إدارة المرور بغزة، صباح اليوم الأحد، حالة الطرق في قطاع غزة على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.ونوهت إلى وجود سوق الشيخ زايد في محافظة شمال غزة، وسوق المغازي في محافظة الوسطى، لذلك نهيب بالسائقين استخدام طرق بديلة والسير بحذر في محيط منطقة السوق تفاديا لوقوع حوادث سير.وتابعت: "عند حدوث أي حادث مروري يمكنك التواصل مع العمليات المركزية أو الإتصال على الرقم 100".وختمت: "يسرنا استقبال شكواكم وملاحظاتكم واستفساراتكم عبر تطبيق واتس آب على الرقم 00970594100640".