لافروف يجري محادثات مع القيادة المصرية في القاهرة

رام الله - دنيا الوطنأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيجري محادثات، اليوم الأحد، مع القيادة المصرية في القاهرة.وبحسب موقع (روسيا اليوم) فقد وصل لافروف إلى القاهرة أمس السبت في إطار جولة إفريقية يزور خلالها أيضا إثيوبيا وأوغندا وجمهورية الكونغو.وكتبت زاخاروفا في قناتها على "تلغرام": "سيجري لافروف غدا محادثات مع القيادة المصرية. بزيارة هذا البلد الصديق، يبدأ وزير الخارجية الروسي جولة في الدول الإفريقية".