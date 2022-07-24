عياش يكشف لـ "دنيا الوطن" تفاصيل إحراق الاحتلال لمركب صيد ببحر رفح





وقال عياش في تصريح لـ "دنيا الوطن": إن "زوارق الاحتلال قامت بإطلاق النار مباشرة على الصيادين، مما أدى إلى نزولهما المركب ومغادرة البحر سباحًة نحو الشاطئ".





وزاد: "ومن ثم قامت زوارق الاحتلال الإسرائيلي بإحراق المركب في عرض بحر جنوب القطاع"، موضحًا أن الصيادين بصحة جيدة، وهم الآن لدى الشرطة البحرية في رفح.

دنيا الوطن- هاني الإمامأحرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مركب صيد بعد استهدافه بالقذائف والرشاشات الثقيلة في بحر محافظة رفح جنوب قطاع غزة.وبدوره، أفاد نقيب الصيادين نزار عياش، بأن زوارق الاحتلال الإسرائيلي قامت بإطلاق نار على مركب صيد صغير "حسكه" يعود للمواطن كرم أبو سليم والتي كان على متنها برفقة عامله جهاد مطر وهما من دير البلح وسط القطاع.