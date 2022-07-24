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شؤون فلسطينية

الشيخ يعلق على إعدام قوات الاحتلال لشابين من نابلس

الشيخ يعلق على إعدام قوات الاحتلال لشابين من نابلس
حسين الشيخ
رام الله - دنيا الوطن
علق أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، على استشهاد مواطنين في البلدة القديمة بنابلس على يد قوات الاحتلال، صباح اليوم الأحد.

وقال الشيخ في تصريح مقتضب: إنها "جريمة أخرى ترتكبها قوات الاحتلال في البلدة القديمة من مدينة نابلس وسقوط شهداء وجرحى وتدمير بيوت وحرق ممتلكات".

وأدان بشدة "هذه الجريمة، كما ونحمل الاحتلال تداعياتها، مؤكدًا أن الحماية الدولية لشعبنا هي الكفيلة بوضع حد لهذه الجرائم التي ترتكب بحقه".

هذا واستشهد الشابين عبود صبح (29 عاماً) ومحمد العزيزي (22 عاماً)، وأصيب ثمانية آخرين، فجر الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت البلدة القديمة في مدينة نابلس.

وبحسب مصادر محلية، فإن اشتباكات مسلحة اندلعت بين مقاومين وقوات الاحتلال التي حاصرت منزلاً في حارة الياسمين وأطلقت عليه عدة قذائف مضادة للدروع.

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