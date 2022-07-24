حتى الأربعاء المقبل.. تعرف على حالة الطقس في فلسطين

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بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 31-21 32-22 32-22 بيت لحم 31-21 32-22 32-22 رام الله والبيرة 30-20 31-21 31-21 طولكرم 33-23 34-24 34-24 نابلس 32-21 33-22 33-22 قلقيلية 33-23 34-24 34-24 جنين 34-23 35-24 35-24 سلفيت 31-21 32-22 32-22 طوباس 35-24 36-25 36-25 روابي 32-22 33-23 33-23 الخليل 30-20 31-21 31-21 غزه 32-24 33-25 33-25 أريحا 39-27 40-28 40-28 خانيونس 32-24 33-25 33-25 الأغوار الشمالية 37-25 38-26 38-26 رفح 33-23 34-24 34-24

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الأحد، حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.أما يوم الاثنين، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.والثلاثاء، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغيرعلى درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويكون الجو يوم الأربعاء، حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من:1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الرابعة عصراً.2- خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: