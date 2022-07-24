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شؤون فلسطينية

حماس: المواجهات بنابلس تبرهن أن ثورة شعبنا لن تتوقف إلا بزوال الاحتلال

حماس: المواجهات بنابلس تبرهن أن ثورة شعبنا لن تتوقف إلا بزوال الاحتلال
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال عبد اللطيف القانوع، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأحد، إن المواجهات الدائرة في مدينة نابلس وتصدي أهلها لقوات الاحتلال دليل على بسالة شعبنا وقدرته على استمرار ثورته ضد الاحتلال.

وأضاف القانوع، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه: أن "هذه المواجهات المستمرة تبرهن على أن ثورة شعبنا لن تتوقف إلا بزوال الاحتلال وستظل نابلس وجنين وكل مدن الضفة عصية عن الانكسار وستواصل مقاومتها حتى إفشال أهداف الاحتلال  وكنسه عن كل أراضينا".

يذكر، أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين مقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة القديمة في مدينة نابلس، فجراً، وحاصرت منزلاً في حارة الياسمين.

وأفادت مصادر طبية أن ثمانية فلسطينيين أصيبوا على الأقل في الاشتباكات بالبلدة القديمة، من بينهم إصابة خطيرة في الرأس.

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