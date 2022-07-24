ثمانية إصابات باشتباكات مع قوات الاحتلال في مدينة نابلس

أصيب ثمانية فلسطينيين، فجر الأحد، من بينهم إصابة خطيرة بالرأس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت البلدة القديمة في مدينة نابلس.





وبحسب مصادر محلية، فإن اشتباكات مسلحة اندلعت بين مقاومين وقوات الاحتلال، فيما حاصرت قوات الاحتلال منزلاً في حارة الياسمين وأطلقت عليه عدة قذائف مضادة للدروع.





وفي سياق متصل، أطلق مقاومون الرصاص على حاجز الجلمة قرب جنين، فيما تداول نشطاء فيديو مصور لوالد الشهيد رعد حازم يحث على مساندة المقاومين في مدينة نابلس.





يتبع ،،

















رام الله - دنيا الوطن