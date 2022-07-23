الصين: مصرع عشرة أشخاص إثر انهيار في منجم

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام صينية، أن عشرةَ أشخاص لقّوا مصارعهم وأصيب سبعةٌ آخرين بجراح إثر انهيار سفح جبل اليوم، السبت، في موقع منجم فحم في الصين.وأفادت قناة (سي سي تي في) الصينية، أن الحادث وقع قرابة الساعة 11:15 صباحا بالتوقيت المحلي (3:15 بتوقيت غرينتش) في منطقة مدينة بايين في مقاطعة غانسو (شمال غرب)، مضيفة أن عمليات الإنقاذ انتهت.وأوضحت أن موظفين كانوا يتنقلون في موقع المنجم عندما انهار سفح جبل مجاور للمنجم، ما أدى الى دفن الموظفين بالإضافة إلى مركبات.وأفادت حصيلة نهائية صادرة مساء اليوم بعد العثور على جثة أخيرة، بأن 10 أشخاص قتلوا وأصيب سبعة بجروح طفيفة. بحسب ما نقل التلفزيون العام عن السلطات المحلية.وأضاف أن "التحقيق ما زال جار لتحديد أسباب الحادث".وفي أيلول/سبتمبر الماضي، عثر على 19 جثة لعمال مناجم علقوا تحت الأرض بعد انهيار منجم فحم في مقاطعة تشينغهاي (شمال غرب) إثر أعمال بحث طويلة.وفي مطلع عام 2021، عثر عمال الإنقاذ على 11 من عمال المناجم أحياء من مجموع 22 بعد وقوع انفجار في منجم في مقاطعة شاندونغ الشرقية، أدى إلى احتجازهم لمدة أسبوعين على عمق مئات الأمتار.