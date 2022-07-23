نقابة الموظفين بغزة تُعقب على الأنباء والتصريحات الرسمية بشأن خفض نسبة الدفعة الشهرية للرواتب

رام الله - دنيا الوطنقالت نقابة الموظفين بغزة، مساء اليوم السبت، إنها "تستغرب من اللغط السائد على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض التصريحات الرسمية حول خفض نسبة الدفعة الشهرية من الراتب".وتابعت خلال بيانٍ صحفي لها، أنها "تثمن النقابة موقف الاستاذ عصام الدعليس رئيس متابعة العمل الحكومي الذي يصر في كل لقاء مع النقابة على عدم خفض نسبة الدفعة الشهرية، بل يعد بتحسين النسبة حال تحسن الإيرادات".وأضافت: أن "نقابة الموظفين ترفض رفضا قاطعا مجرد مناقشة اي اقتراح بخفض نسبة الراتب، وتصر على تحسينها مستلهمة ذلك من اللقاءات الإيجابية التي جمعت النقابة بالاستاذ عصام الدعليس".وأكدت النقابة خلال البيان على " تواصلها مع كافة الجهات من أجل تأكيد موقفها الرافض لخفض النسبة، والإصرار على تحسين النسبة، وسوف تضعكم النقابة بالتفاصيل أولاً بأول".وكان وكيل وزارة المالية، بغزة، عوني الباشا، قد قال في وقتٍ سابق، إن "لجنة متابعة العمل الحكومي، تعاني من أزمة مالية، وأن هناك ديوناً للبنوك، وتحاول تجاوز الأزمة".وتابع الباشا في تصريحات لوكالة (الرأي) المحلية الحكومية، بغزة،: إنه "لا يمكن الحديث عن عدم وجود رواتب للشهر المقبل ولكن ما يتم الحديث عنه قد يكون بشأن نسبة الرواتب، نتيجة لانخفاض الإيرادات".وأردف أن "سبب الأزمة المالية التي تعاني منها، هو تحملها لعدد من الارتفاعات على الأسعار في عدد من السلع وخاصة الوقود التي تكفلت بتحملها، دون أن تحمل المواطن أي زيادات، مما أدى لتراكم الأزمة المالية".