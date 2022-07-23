بعد إصابته بفيروس (كورونا).. البيت الأبيض يكشف الأعراض التي يعاني منها بايدن

رام الله - دنيا الوطنأكد طبيب البيت الأبيض، كيفن أوكونور في مذكرة يوم السبت، أن صحة الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأت بالتحسن بعد إصابته بفيروس (كورونا).وأضاف أن الأعراض بدأت بالانحسار مثل التهاب الحلق وسيلان الأنف والسعال الرخو وآلام الجسم، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأوضح أن رئتي بايدن صافيتان ومشبعتان بالأكسجين اعتماداً على هواء الغرفة، مرجحاً أن الرئيس أصيب بمتحور BA5 من فيروس (كورونا).وكان طبيب الرئيس الأمريكي قال الخميس إن بايدن يتحمل العلاج جيدا، وإن الأعراض التي يشعر بها تحسنت.وأضاف الخطاب أن مؤشرات حيوية تشمل نبض بايدن وضغط دمه ومعدل تنفسه وتشبع دمه بالأكسجين لا تزال "طبيعية بالكامل".يذكر أن البيت الأبيض أعلن، الخميس، أن فحوص بايدن أثبتت إصابته بكوفيد-19، وأنه يعاني من أعراض طفيفة، وسيواصل العمل لكن من العزل.وأكد بايدن الذي تلقى التطعيم وجرعتين معززتين في مقطع فيديو نُشر في حسابه على "تويتر" أنه "بخير".وأردف أيضا في المقطع الذي بلغت مدة بثه 21 ثانية أنه ينجز الكثير من العمل، وسيواصل أداء مهامه.