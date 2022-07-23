دولي

هزة أرضية بقوة 5.3 على مقياس ريختر تضرب جنوب إيران

هزة أرضية بقوة 5.3 على مقياس ريختر تضرب جنوب إيران
رام الله - دنيا الوطن
أفاد المرصد الأمريكي لرصد الزلازل، مساء السبت، بأن هزة أرضية بقوة 5.5 على مقياس ريختر ضربت جنوب إيران.

وأكد المرصد، في البيان، أن الهزة شعر بها سكان دبي، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

من جهتها، سجلت الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد في الإمارات هزة أرضية بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر يوم 23 يوليو الساعة 8:07 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وأفادت الشبكة الإماراتية لرصد الزلازل بأن الهزة الأرضية شعر بها سكان الإمارات وليس له تأثير.

هذا، وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن هزة أرضية بقوة 5.8 درجة ضربت ميناء خمير في محافظة هرمزكان جنوب إيران.

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