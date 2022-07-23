بينهم طفل.. إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال شرق قلقيلية

رام الله - دنيا الوطنأصيب 5 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بينهم طفل، وآخرين بالاختناق، مساء اليوم السبت، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي اندلعت في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.وأفادت مصادر محلية أن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة وأطلقوا الرصاص المعدني وقنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه الشبان العزّل الذين تصدوا لهم بالحجارة، ما أدى الى إصابة خمسة شبان بالرصاص بينهم طفل (11 عامًا)، والعشرات بالاختناق جرى علاجهم ميدانيا، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.