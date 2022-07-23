دولي

إيران: اعتقال شبكة مرتبطة بـ(الموساد) خططت للقيام بعمليات في البلاد

إيران: اعتقال شبكة مرتبطة بـ(الموساد) خططت للقيام بعمليات في البلاد
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الإعلام الإيرانية يوم السبت إن السلطات الأمنية اعتقلت شبكة مرتبطة بالموساد الإسرائيلي خططت للقيام بعمليات بالبلاد.

وأصدرت وزارة الاعلام بيانا قالت فيه إنه تم التعرف على شبكة من "عملاء منظمة التجسس" التابعة لإسرائيل واعتقال جميع عناصرها، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضافت الوزارة أنه تم التعرف على شبكة من عملاء الموساد الذين تم إرسالهم إلى البلاد لتنفيذ عمليات، وتم القبض على عناصرها قبل القيام بأي عمل تخريبي، بحسب البيان.

وجاء في البيان أن أعضاء هذه الشبكة الذين كانوا على اتصال بجهاز المخابرات "الموساد" ودخلوا البلاد من إقليم كردستان.

وأكدت أنه تم احتجاز أجهزة اتصال ومتفجرات بقصد القيام بأعمال تخريبية وعمليات غير مسبوقة في بعض المناطق الحساسة ولها أهداف محددة سلفا.

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