بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، مساء اليوم السبت، آلية سفر المواطنين عبر معبر رفح ليوم غد الأحد.وأكدت الهيئة في تصريح نشرته على موقع الوزارة الالكتروني، أن السفر سيكون للمتبقين من الحافلة الأولى والثانية حتى الرقم (120) من كشف (2022/28)، والحافلة الأولى فقط من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/28).وطالبت الهيئة، المسافرين، التواجد في تمام الساعة 8 من صباح يوم غدٍ الأحد، في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، مؤكدة أنها ليست مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.وأشارت الهيئة، إلى أنه لا يسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر، إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، مطالبة كل مسافر إحضار بطاقة الهوية الخاصة به، وحجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الأخر.وشددت الهيئة، على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.