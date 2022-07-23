أميركا تعلن مقتل اثنين من مواطنيها في دونباس

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، يوم السبت، عن مقتل أميركيين اثنين في دونباس بشرق أوكرانيا، حيث تدور معارك عنيفة بين قوات كييف وموسكو، بدون أن تحدد ما إذا كانا مقاتلين.منذ بدء العلمية العسكرية الروسية في 24 فبراير، توجه العديد من المتطوعين الأجانب، وخصوصاً الأوروبيين، إلى أوكرانيا لمساعدة قوات كييف، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية “يمكننا تأكيد وفاة اثنين من المواطنين الأميركيين مؤخرًا في منطقة دونباس الأوكرانية" المتاخمة لروسيا، بدون تحديد تاريخ وظروف وفاتهما، أو أسباب وجودهما في البلاد.ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم الخارجية الأميركية قوله "نحن على اتصال بالعائلات ونقدم لهم المساعدة القنصلية الممكنة"، موضحًا أن وزارة الخارجية لن تقدم مزيدًا من التفاصيل في الوقت الحالي، "احترامًا للأقارب".وكانت الولايات المتحدة قد أكدت مقتل اثنين من مواطنيها في معارك في أوكرانيا.كما أُسر جنديان أميركيان سابقان في أوائل يونيو في شرق أوكرانيا. وسئل المتحدث باسم الكرملين عن إمكان صدور عقوبة الاعدام عليهما فأجاب "أن ذلك (يتوقف) على التحقيق".وقالت روسيا التي تندد بانتظام بوجود هؤلاء المقاتلين على الأراضي الأوكرانية في منتصف يونيو إنها قتلت نحو 2000 "من المرتزقة الأجانب" منذ بدء الصراع.يخضع جزء من حوض دونباس لسيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا منذ عام 2014. وأحرزت القوات الروسية تقدمًا هناك في الأسابيع الأخيرة.