نقابة المحامين: تعليق العمل في المحاكم بكافة أنواعها ودرجاتها طيلة يوم غدٍ الأحد

رام الله - دنيا الوطنأصدر مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين، مساء اليوم السبت، بياناً للرأي العام، حول الفعاليات النقابة المستمرة الرافضة لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ.واستهل المجلس بيانه الذي نشره على صفحته في موقع (فيسبوك)، استنكاره الاعتداء الذي تعرض له الدكتور ناصر الدين الشاعر، أمس الجمعة في مدينة نابلس، والذي أدى الى إصابته برصاصات من قبل مجهولين.وفي سياق آخر، أكد المجلس على وحدة النقابة في مركزيتها بالقدس وغزة، ووقوفه موحدا أمام أية محاولات لكسر حراك النقابة المهني الوطني المشروع، لافتا في الوقت ذاته إلى أن أية محاولات لكسر وحدة النقابة، ستجابه بالرفض والمواجهة من جميع أعضاء المجلس الموحد، وستبقى نقابة المحامين المظلة الجامعة لكافة المحامين في الضفة والقطاع وقلعة عصية على الانهيار من داخلها المتماسك.وثمن مجلس النقابة حالة التضامن التي عبرت عنها المزيد من الفعاليات النقابية والشعبية الداعمة لحراك النقابة؛ دفاعا عن مبدأ سيادة القانون، وتأكيدا على كرامة المواطنين وحقهم في الوصول للعدالة الناجزة، والتقاضي أمام قاضيهم الطبيعي في بيئة قضائية وتشريعية تستجيب لضمانات المحاكمة العادلة.ودعا المجلس، لتكثيف هذه الحالة التضامنية لكسر جدران الصمت وإعلاء صوت المقهورين في مواجهة الظلم والعدوان على القواعد الدستورية الناظمة للحقوق والحريات العامة، بحسب البيان.وقرر مجلس النقابة، تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا وعلى اختلاف درجات المحاكم وأنوعاها طيلة يوم غدٍ الأحد، بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية، مع استثناء إخلاءات السبيل بالكفالة واسترداد أوامر الحبس وكتاب العدل، وما يتعلق بالمدد القانونية.وأكد المجلس في بيانه، على فعالية الاعتصام أمام مجلس الوزراء يوم الإثنين الموافق 25/7/2022 من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى الواحدة ظهرا، والدعوة إلى المشاركة الواسعة في هذا الاعتصام، معلناً في الوقت ذاته عن إحالة ثمانية من المحامين المخالفين لقرارات مجلس النقابة بتعليق العمل للمجالس التأديبية موقوفين عن العمل.وفي السياق ذاته، أكد المجلس، أنه سيبقى بحالة انعقاد دائم للمتابعة والاعلان عن الخطوات القادمة.