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دولي

الصحة العالمية تعلن حالة الطوارئ بعد تفشي مرض (جدري القردة) في 70 دولة

الصحة العالمية تعلن حالة الطوارئ بعد تفشي مرض (جدري القردة) في 70 دولة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، إعلان حالة طوارئ عالمية، وذلك بعد تفشي فايروس (جدري القرود) في أكثر من 70 دولة.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إنه يمكننا السيطرة على (جدري القردة) باستخدام الوسائل المتاحة لدينا على النحو الصحيح.

وتابعت: "طالبنا الدول المانحة العمل على توفير اللقاحات المضادة لجدري القردة للدول الفقيرة".

وأردفت: "نحو نصف الدول التي سجلت إصابات بجدري القردة لديها مخزون من اللقاحات المضادة".

وأشارت إلى أن  98% من حالات الإصابة بجدري القردة تخص رجالا مثليين أصيبوا خلال الالتقاء الجنسي.

وأوضحت أن إقرار حالة الطوارئ الصحية بشأن (جدري القردة)، سيساهم في تحريك المجتمع الدولي للتنسيق في مواجهة المرض.

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