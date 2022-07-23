لجنة الحريات تستنكر الاعتداء على الدكتور ناصر الشاعر وتطالب باعتقال ومحاسبة مرتكبيه

رام الله - دنيا الوطناستنكرت لجنة الحريات، اليوم السبت، الاعتداء الذي وصفته بـ"الإجرامي" الذي وقع على الشخصية الوطنية المعروفة وعضو لجنة الحريات د.ناصر الشاعر.وطالبت لجنة الحريات باعتقال ومحاسبة كل من شارك في هذا الاعتداء الآثم.وحذر د.مصطفى البرغوثي رئيس لجنة الحريات من تكرر حالات الفلتان الأمني والاعتداءات على المواطنين مؤكدا أن المستفيد الأول من الفلتان الأمني والجرائم المرتكبة هو الاحتلال وأعداء الشعب الفلسطيني .ودعت لجنة الحريات في بيان لها إلى تكاتف جهود كل القوى الوطنية والمجتمعية والمدنية الفلسطيني لصد ومحاصرة كل مظاهر الفلتان الأمني و ما يمثله من مخاطر على النسيج الوطني والسلم الأهلي، والقضية الوطنية.