"السياحة والآثار" تستنكر اعتداء الاحتلال على خربة تبنة الأثرية

وتناشد وزارة السياحة والآثار اليونسكو وكافة الجهات الدولية من أجل الضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذه الأعمال في الموقع والتي تهدف الى تزييف الحقائق وخلق روايات تناسب

ايديولوجيا الاحتلال.



يذكر أن موقع خربة تبنة يؤرخ من العصر البرونزي وحتى الفترات الاسلامية؛ وفيه الكثير من المعالم الاثرية البارزة بالإضافة الى عيون ماء وهي عين تبنة وعين العصفورة وتعود ملكية الاراضي إلى أهالي بيت ريما ودير نظام.



يذكر أن قوات الاحتلال صادرت أيضاً عين القوس وعين واد ريا القريبتين على الموقع وتمنع الفلسطينيين من الوصول إليها.















رام الله - دنيا الوطناستنكرت وزارة السياحة والآثار استمرار قيام قوات الاحتلالالإسرائيلي وبالتعاون مع احدى الجامعات الإسرائيلية في الداخل المحتل بمصادرة أراضي خربة تبنة والواقعة شمال غرب رام الله بالقرب من قرية دير نظام واجراء حفريات غير قانونية في الموقع. حيث تقوم ما يسمى سلطة الآثار الإسرائيلية وإحدى الجامعات الإسرائيلية بأعمال حفريات غير قانونية وتدخلات في المكان.وتقع الخربة تحت سيطرة الإحلال الإسرائيلي وتمنع القيام بأي أعمال تطوير وتأهيل له من قبل وزارة السياحة والآثار الفلسطينية.