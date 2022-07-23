النضال الشعبي تثمن موقف الشيخة مي آل خليفة لرفضها مصافحة السفير الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنثمنت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني موقف الشيخة "مي بنت محمد آل خليفة" رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، برفضها مصافحة السفير الإسرائيلي في البحرين، ومواجهتها لخطوات تطبيعية في بلادها.واعتبرت الجبهة هذا الموقف من الشيخة مي آل خليفة، تعبير حقيقي عن موقف الشعب البحريني الداعم للحق الفلسطيني والرافض لدمج الاحتلال في المنطقة.وتابعت سيبقى الاحتلال منبوذا ومرفوضا، وستبقى الشعوب العربية ترفض كل محاولات التطبيع مع الاحتلال.ودعت الجبهة الشعب البحريني الشقيق إلى دعم واسناد الشيخة مي في خطوتها الشجاعة وموقفها العروبي ، الرافض للتطبيع مع دولة الاحتلال .