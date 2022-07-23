وفاة طفل دهساً شمال قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة المرور والنجدة بالشرطة في قطاع غزة، اليوم السبت، عن وفاة طفل دهساً بمحافظة شمال غزة.وأوضحت المرور، في تصريح مقتضب، أن الطفل يحيى محمد أبو غزال (9 سنوات) توفي على الفور جراء دهسه من قبل مركبة من نوع تركتر بقيادة السائق (ن، ص) 20 عاماً بالقرب من مفترق الصناعية، حيث تم نقله للمستشفى الاندونيسي جثة هامدة، بحسب ما جاء على موقع وزارة الداخلية والأمن الوطني الالكتروني.وأشارت الشرطة إلى أنه تم توقيف السائق وحجز المركبة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.